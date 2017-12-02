سعر نفط أذربيجان يقرب من 66 دولارا
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠١٧ [١٢:٢٥]
باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني بالأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 65.76 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.26 دولارا.
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