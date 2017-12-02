باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) ارتفع سعر النفط الأذربيجاني بالأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 65.76 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.26 دولارا.

AZERTAG.AZ : سعر نفط أذربيجان يقرب من 66 دولارا

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