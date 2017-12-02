سومغايت يفوز ضيفا على كبز بثلاثية دون رد

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

نظمت مباراة تالية ضمن الجولة الـ 14 من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن كبز ضيف منافسه سومغايت أمام جمهوره في كنجة. وتمكن حسن آليزاده من فتح الحساب في د21 لصالح سومغايت الضيف لينتهي الشوط الأول بتفوقه.

وسجل امام وردييف الهدف الثاني في د60 إلى أن ضاعف الحساب نفسُه في د68.

وبهذه النتيجة رفع الفائز رصيده إلى 20 نقطة مع تجمد موقعه الرابع في الترتيب كما بقي كبز بالمركز الثامن الأخير برصيد 7 نقاط. ويتصدر الترتيب قراباغ برصيد 34 نقطة.