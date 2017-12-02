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    ظريف يؤكد عزم إيران على مواصلة علاقات التعاون مع أذربيجان في جميع المجالات

    ٠٢.١٢.٢٠١٧ [١٨:٤٤]

    طهران، 2 ديسمبر، أذرتاج

    قال محمد جواد ظريف إن إيران تعزم على مواصلة علاقاتها التعاونية الوثيقة في جميع المجالات مع أذربيجان جارها الأقرب وصديقها.

    ونقل مراسل أذرتاج عن ظريف وزير الخارجية الإيراني قوله لصحفيين في نتائج زيارته باكو إنه أجري لقاء مثمرا ومفيدا جدا بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مبلغا أن اللقاء شهد بحث تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع الدولية.

    وأشار ظريف كذلك إلى كون تعاون البلدين في مجال العبور والنقل وتمرير الشحن بالمستوى العالي.

    وقال «إننا نعزم حريصين على المزيد من تعزيز علاقاتنا مع أذربيجان» مؤكدا أن التنمية الاقتصادية الأذربيجانية مستدامة.

    AZERTAG.AZ :ظريف يؤكد عزم إيران على مواصلة علاقات التعاون مع أذربيجان في جميع المجالات
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