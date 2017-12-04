تركيب مدرسة جاهزة بقرية عرب قارداش بكلي
AzerTAg.az
٠٤.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٠٨]
نفطتشالا، 4 ديسمبر، أذرتاج
تبني وزارة التعليم مدرسة جاهزة بقرية عرب قارداش بكلي في محافظة نفطتشالا شرق البلد بسعة 96 تلميذا وتلميذة فيما انطلقت اعمال البناء والتركيب في نوفمبر الماضي هذا العام.
وقال منفذ المشروع رفائل عثمانوف لمراسل أذرتاج أن فريق العمل انتهى حتى الان تركيب الهياكل الحديدية والجص ويجري حاليا العمل على تركيب سقف المدرسة مع أعمال داخلية. وتليها أعمال إمداد خطوط كهربائية ونظام التدفئة. وزاد أن سير الأعمال توافق مع جدول الأعمال لاستكمال المدرسة الجاهزة قبل نهاية العام
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