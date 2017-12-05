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    الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٣:٠٣]

    باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ولين تشاو.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات
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