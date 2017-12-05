غابالا، 5 ديسمبر، أذرتاج نظمت إدارة فرع حزب يئني أذربيجان بمحافظة غابالا بالتعاون مع إدارة السلطة التنفيذية بالمحافظة حملة تشجير تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأذربيجاني بشأن حماية التوازن البيئي وبمناسبة الذكرى السنوية الـ 25 لإنشاء الحزب حملة عمّت شارع ظريفة علييفا وسط العاصمة غابالا ومتنزهات وحدائق المدينة. وابلغ مراسل أذرتاج أن حملة التشجير شارك فيها موظفو والسلطة التنفيذية للمحافظة وأجهزة إنفاذ القانون واسر الإدارات والمؤسسات والمنظمات والمجتمع المدني وأهالي غابالا مشاركة فاعلة لتنظيف المناطق قبل غرس أكثر من 3300 شجرة متنوعة.

AZERTAG.AZ : غرس أكثر من 3300 شجرة في حملة التشجير بغابالا

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