حضور عسكري للدول الأخرى في بحر الخزر مستحيل

طهران، 5 ديسمبر (أذرتاج).

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان الدول الخمس المطلة على بحر الخزر اتفقت على ان الوجود العسكري للدول الأخرى في بحر الخزر مستحيل.

أضاف الوزير ان الاعمال لصياغة معاهدة تحدد وضعا قانونيا لبحر الخزر مستمرة. تجرى بين الأطراف مناقشات بناءة وتم التوصل الى اتفاق على العديد من مواد المعاهدة. حسب كلماته، عقد الاخصائيون 49 لقاء وأبرمت الأطراف 12 وثيقة لصياغة معاهدة.

وزاد الوزير الإيراني ان اجتماع وزراء خارجية البلدان المطلة على بحر الخزر في موسكو تحضيري لاجتماع رؤساء تلك الدول في أستانا.