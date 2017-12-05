البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 6 ديسمبر
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٢]
باكو، 5 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ6 ديسمبر / كانون الأول.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 6 ديسمبر.
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