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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 6 ديسمبر

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٢]

    باكو، 5 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ6 ديسمبر / كانون الأول.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 6 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 6 ديسمبر
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