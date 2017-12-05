إعادة بناء بقايا قماش تعود إلى القرون الـ 3-5 الميلادية بمتحف السجاد الأذربيجاني

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

اعادت مديرة قسم إعادة تأهيل وبناء المنتجات الجلدية واللقى الأثرية بمركز عموم روسيا للفنون الجميلة العلمية المستردة باسم غرابار السيدة ناتاليا سينيتسينا بناء بقايا قماش يعزى إلى عهد ألبانيا القوقازية من القرون الـ 3-5 الميلادية تلبية لدعوة زيارة باكو عن مديرة متحف السجاد الأذربيجاني السيدة شيرين ملكوفا.

ونقل مراسل أذرتاج عن سينيتسينا قولها إن بقايا القماش المستردة لقية ذات الثمن الباهظ مفيدة أن بقايا هذا القماش ثمينة جدا لعلماء الآثار التاريخية من حيث دراسة وتحقيق تقاليد الدفن والتشييع وحفلات تأبينية في أذربيجان في الفترة المذكورة».

يذكر أن البقايا المذكورة عثر عليها في أراضي محافظة شاماخي خلال أعمال بناء الطريق البري الواصل ين قريتي دميرجيلر ولاهيج لدى مقابر قديمة بالقرب من قرية دميرجيلر وكشفت أعمال الحفر الأثرية والدراسات في تلك القبور عن سيفين اثنين قرب رأس احد المقابر وبجانبهما مادة حديدية وعليها بقايا قماش يحتمل أنها من الصوف واللباد.

ويرى متخصصون وخبراء أن تدقيق ودراسة بقايا القماش المشار إليها مهمة للغاية من حيث كشف تاريخ إعداد وتحضير أنواع قماش في أذربيجان بما في ذلك تاريخ حرفة الصباغة في أذربيجان فضلا عن قلة مثل هذه اللقى النادرة لدى متاحف أذربيجان.