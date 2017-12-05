سوكار تنشئ مؤسسة مشتركة للتدريبات مع بتروفاك 

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

أنشأت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار مؤسسة مشتركة مع شركة بتروفاك.

وابلغ مراسل أذرتاج أن سوكار وقعت مع بتروفاك على عقد تأسيس مؤسسة مشتركة من اجل الاستفادة استفادة أكثر كفاءة من الإمكانات التجارية في مجال التعليم والتدريب في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات في البلد.

وينص العقد الموقع عليه على تحديد حصص المؤسسة المشتركة 51 في المائة لسوكار و49 في المائة لبتروفاك وتحمل الوثيقة إمضائي رئيس سوكار رونق عبد الله يف ورئيس جهاز الهندسة الدولية وخدمات التعليم والتدريب الإنتاجي كريم اوسيران.

وتهدف الشركتان من خلال تأسيس هذه المؤسسة إلى دعم تنمية وتطوير معارف ومهارات عمال النفط بتسخير إمكاناتهما.