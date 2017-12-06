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    العاهل السعودي للرئيس الأمريكي: نقل السفارة للقدس استفزاز لمشاعر المسلمين

    ٠٦.١٢.٢٠١٧ [١٦:٣٨]

    باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج).

    وقد أكد خادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس الأمريكي أن أي إعلان أمريكي بشأن وضع القدس يسبق الوصول إلى تسوية نهائية سيضر بمفاوضات السلام ويزيد التوتر بالمنطقة، موضحا أن سياسة المملكة كانت ولا تزال داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

    جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

    وشدد خادم الحرمين الشريفين على أن من شأن هذه الخطوة الخطيرة استفزاز مشاعر المسلمين كافة حول العالم نظرا لمكانة القدس العظيمة والمسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين.

    كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

    AZERTAG.AZ :العاهل السعودي للرئيس الأمريكي: نقل السفارة للقدس استفزاز لمشاعر المسلمين
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