"يونا" و"سيسرك" يوقعان اتفاقية لتدريب صحفيي وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج).

شهدت مدينة جدة السعودية اليوم توقيع كل من اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصاديـة والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، التابع للمنظمة (سيسرك) وذلك في مجالات تدريب وتنمية مهارات الصحفيين بالوكالات الأعضاء ونشر التقارير والإحصاءات والدراسات التي يعدها المركز عن مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالدول الإسلامية.

وقع الاتفاقية عن يونا المدير العام للاتحاد المستشار عيسى خيره روبله وعن سيسرك المدير العام السفير موسى كولاكليكيا.

وأكد روبله عقب توقيع الاتفاقية أن يونا يطمح من خلال الاتفاقية إلى توطيد العلاقات بين المؤسستين لخدمة القضايا الإسلامية والتعريف بنتائج الإحصائيات والدراسات التي يعدها سيسرك لخدمة المجتمعات الإسلامية، وكذلك تنظيم دورات تدريبية مشتركة في مركز يونا للتدريب لتنمية قدرات ومهارات الصحفيين المنتمين للوكالات الأعضاء.

ولفت المدير العام ليونا إلى أن الاتحاد يسعى عبر الاتفاقية إلى تسيير عدد من الوفود الصحفية من الوكالات الأعضاء إلى مقر سيسرك في العاصمة التركية أنقرة للتعرف على جهود ونشاطات وآليات العمل في سيسرك.

من جانبه رحب السفير كولاكليكيا بتوقيع الاتفاقية مع يونا معرباً عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في نشر مضامين ونتائج الدراسات والإحصائيات المعمقة التي أنجزها وينجزها سيسرك حول مختلف القضايا التي تهم دول منظمة التعاون الإسلامية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتيح ليونا نشر وتوزيع البحوث والدراسات التي يصدرها سيسرك لتعم الفائدة منها.

وأشاد كولاكليكيا بما تضمنته الاتفاقية من تنظيم لدورات تدريبية وورش عمل مشتركة لفائدة الصحفيين بالوكالات الأعضاء بما يعكس الاهتمام بما يمثله الإحصاء والأرقام والدراسات في العمل الإعلامي بالدول الإسلامية.