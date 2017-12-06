أذربيجان تقدم منحا دراسية مجانية لمواطني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج).

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما رئاسيا حول تقديم منح دراسية الى مواطني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدراستهم في مؤسسات التعليم العالي في أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان المرسوم الرئاسي يشير الى العلاقات المفيدة المتبادلة التي أقامتها أذربيجان مع العالم الإسلامي بكونها عضوا في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الإيسيسكو والمنظمات البارزة الأخرى التي تجمع تحت سقفها البلدان الإسلامية. وكما يقال فيه ان أذربيجان أصبحت مكانا تنفذ فيه المشاريع والفعاليات الدولية المهمة والمبادرات المهمة. كما يأتي في المرسوم ان اعلان عام 2017 "عام التضامن الإسلامي" في أذربيجان وتنظيم النسخة الرابعة من ألعاب التضامن الإسلامي من الخطوات المهمة التي تتخذها أذربيجان في تعزيز التضامن الإسلامي في العالم.

كما يذكر ان إنجازات أذربيجان في مجالات التعليم العالي والتدريب والدراسات لقيت استحسان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي. ان تأسيس منح دراسية لمواطني الدول الأعضاء لدراستهم في التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي الأذربيجانية على هامش برنامج التبادل التعليمي لمنظمة التعاون الإسلامي يساهم عن كثب في توسيع التعاون الدولي وتطوير الموارد البشرية في العديد من بلدان العالم.

ينص المرسوم الرئاسي على تأسيس برنامج منح دراسية لمواطني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ابتداء من عام 2018 لدراستهم في الفصول التحضيرية ومستويات البكالوريوس والماجستير والدكتورة الى جانب دراسة الطب العام الأساسية ومرحلة الامتياز (ريزيدنسي) في الطب.

بناء على الوثيقة، سيكون عدد المنح الدراسية 20 منحة في البداية مع زيادته ليصل الى 100 منحة دراسية خلال 5 أعوام. ان هذه المنحة التعليمية تتكفل الدولة الأذربيجانية بمصاريفها كاملة، التي تشمل على تكاليف رسوم دراسية ورسوم الفيزا والتسجيل والإقامة والتغذية اليومية وتزويد بالكتب الدراسية وللمواصلات الداخلية (سوى التاكسي)، وتكاليف المرافق العامة، رسوم الاستفادة من الخدمات الطبية فضلا عن تكاليف زيارة الطلاب الى بلادهم ذهابا وإيابا مرة في كل سنة.