عقد الاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة الحكومية بين أذربيجان وكازاخستان

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

سيعقد في 7 ديسمبر غدا الاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة الحكومية للتعاون الاقتصادي التجاري بين جمهوريتي أذربيجان وكازاخستان في باكو.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الطاقة الأذربيجانية أن الاجتماع المرتقب يحضره وفدا البلدين برئاسة الرئيسين المشاركين الأذربيجاني برويز شاهبازوف وزير الطاقة والكازاخستاني قنعت بوزوبايف وزير الطاقة.

ويجتمع الوزيران قبل اجتماع الوفدين على انفراد بوزارة الطاقة لقاء ثنائيا. ويضم برنامج الاجتماع الموسع مسائل التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والمحروقات والطاقة والنقل والزراعة والعمل والتوظيف والعمالة والدفاع الاجتماعي والثقافة والسياحة والتعليم وحماية البيئة.