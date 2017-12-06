معاهدة حول بحر الخزر تحدد مياه إقليمية ومياه للصيد وللاستفادة المشتركة

باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج).

"الدول المتشاطئة تعترف بالحقوق السيادية والاستثنائية والتشريعات لبعضها بعضا بناء على المعاهدة. يتم تحديد مياه إقليمية لكل دولة على مسافة 15 ميلا في سطح البحر، ومنطقة لصيد السمك على مسافة 10 أميال، أما الجزء المتبقي فيحدد للاستفادة المشتركة وللأغراض الأخرى."

قال ذلك نائب وزير الخارجية الاذربيجاني عضو فريق العمل المعني بتحديد وضع قانوني لبحر الخزر من الجانب الاذربيجاني خالاف خالافوف في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي في 6 ديسمبر، حسبما أفادت أذرتاج.

كما أضاف خالافوف انه يتم تقسيم قاع البحر الى قطاع لكل دولة. لا يقتضي مشروع المعاهدة بالاستفادة العامة من قاع البحر. كما يضم مشروع المعاهدة قواعد متعلقة بمد خطوط أنابيب. ستجري محادثات ثنائية بين دول سيتم مد خطوط انابيب على قطاعاتها. توجد في القانون الدولي مصطلحات ذات الصلة لتقسيم البحر الى قطاعات. تؤخذ هنا بعين الاعتبار الجزر أيضا كامتداد القارة والجرف القاري. سيقسم البحر على أساس مبدأ متفق عليه نظرا لحدود الدول وطول حدودها.