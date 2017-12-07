باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم حفر ثلثي الخندق على طول طريق "تاب" في اليونان وألبانيا، ذلك المشروع الدولي للغاز الطبيعي القاضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا.

يبلغ طول الأنابيب المنزلة في الخنادق في اليونان 765 كم وفي ألبانيا 539 كم أي 70 في المائة. وتم وضع أكثر من 57 في المئة من الأنابيب الملحومة.

يذكر أنّ 375 كم من الأراضي نظفت على مسار خط تاب في اليونان مع صف الأنابيب على طول المسار البالغ 347 كم وتم لحام 316 كم من الأنابيب مع دفن 229 كم من الأنابيب تحت الأرض اثر عمليات اللحام إلى مطلع أغسطس آب الحالي. كما أنّ 133 كم من الأراضي بجانبي المسار اعيدت ظروفها السابقة بالكامل.

يذكر أن حفل وضع حجر الأساس لمشروع تاب أقيم في 17 مايو عام 2016 في مدينة سالونيك اليونانية وتم تنفيذ 57 في المائة من أعمال المشروع البالغة كلفته 4.5 مليارات أورو بما فيه أعمال التصميم والهندسة المستمرة منذ عام 2009. ومن المخطط أنّ تحقق مجموعة شركات شاه دنيز اول بيع للغاز في نهاية 2018 لتركيا وجورجيا مع توقع إمداد أول غاز إلى أوروبا بعد مدة سنة في مطلع 2020م. كما من المخطط لإنشاء محطات ضاغطة في المشروع مطلع العام المذكور مع تخطيط إنشاء الجزء البحري من الخط فترة عامي 2018-2019.

هذا ويعد مشروع تاب الجزء المركب من مشروع ممر الجنوب للغاز الممتد على طول 3500 كم بهدف نقل الغاز المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في قطاع أذربيجان في بحر الخزر إلى تركيا ومن هذا البلد إلى أوروبا استمرار لمشروعي خط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب لنقل الغاز الطبيعي الذي يستخرج من حقل شاه دنيز 2 إلى جنوب إيطاليا عبورا من خلال اليونان وألبانيا ومرورا من مياه البحر الأدرياتيكي ومنه إلى أوروبا الغربية. ومن المخطط ربط خط أنابيب تاب بخط تاناب وسينطلق من أراضي كيبوي الواقعة في حدود اليونان مع تركيا حيث سيمر خط أنابيب تاب من ذلك المكان على أراضي اليونان وألبانيا متجها إلى سواحل البحر الأدرياتيكي من الشرق إلى الغرب حتى يخرج إلى البر بمنطقة بوغليا في إيطاليا ليربط الخط هناك بشبكة نقل الغاز الإيطالية التي تشغلها شركة سنام ريتي غاز. ويعد هذا الخط واعدا جدا من حيث إمكانية إيصال غاز أذربيجان إلى الأسواق الأوروبية الكبرى مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وسويسرا والنمسا فيما تخطط قدرة تمرير تاب في المرحلة الأولى 10 مليارات م3 سنويا مع إمكانية توسيعها إلى 20 مليار م3 في المستقبل المنظور.

ويذكر أن إنشاء تاب يطلب باستخدام اكثر من 53 الف أنبوب منها 32 الف أنبوب في القسم اليوناني و12 الفا في ألبانيا و8750 أنبوب في البحر الادرياتيكي و660 أنبوب في إيطاليا بزنة عامة تصل إلى 526 طن منها 126 ألف طن في ألبانيا و323 الف طن في اليونان و72 الف طن في القسم البحري و5 الاف طن في إيطاليا.

ويشار إلى أنّ طول خط الأنابيب 878 كم منها 550 كم في اليونان و215 كم في ألبانيا و105 كم في قعر البحر الأدرياتيكي و8 كم في إيطاليا بقطر بالغ 48 بوصة برا و37 بوصة بحرا. ويمر القسم الأدنى من الخط من مستوى البحر في العمق البالغ 820 م بينما يمر قسمه الأعلى البالغ 1800 م في جبال ألبانيا. ويتوقع أن تكون تكاليف شركات أذربيجان 1.2 مليار دولار في المشروع إلى عام 2020.

وتنقسم أسهم تاب حاليا موزعة على شركات بي بي 20 في المائة وسوكار 20 في المائة وسنام سبا 20 في المائة وفلوكسيس 19 في المائة وايناجاز 16 في المائة واكسبو 5 في المائة.