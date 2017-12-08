سفير السودان ينقل تحيات عمر البشير إلى الرئيس إلهام علييف

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 8 ديسمبر كانون الأول اليوم سفير جمهورية السودان جديد التعيين في البلد عباس مصطفى أحمد عبد الله ليتسلم أوراق اعتماده.

ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف مع السفير السوداني عباس مصطفى أحمد عبد الله.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى وجود إمكانات حسنة للمزيد من توسيع العلاقات القائمة بين البلدين اللذين يحظيان بالمستوى الجيد للعلاقات معربا عن يقته في أن السفير السوداني الجديد سيبذل خلال فترة تفويضه في أذربيجان جهودا من اجل المزيد من توطيد العلاقات الثنائية بمختلف المجالات ومنها الاقتصاد والاستثمار والإنسانية.

ونقل السفير عباس عبد الله تحيات الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى رئيس الدولة إلهام علييف. وذكر السفير السوداني أن الرئيس السوداني قد وجّه بذل جهود كفيلة بتنمية التعاون في المجال الاقتصادي مع أذربيجان الصديق له.

كما تطرق السفير بصراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمنيا وأذربيجان مبلغا أن موقف جمهورية السودان من القضية غير متغير وسوف يبقى على ما هو عليه الآن مفيدا أن جميع أراضي أذربيجان التي تئن تحت الاحتلال ينبغي لها أن تحرّر ولاستعادة سلامة أراضي البلد.

ونوه السفير عباس عبد الله إلى حرص بلاده على المزيد من توسيع التعاون مع أذربيجان في المجالين الاقتصادي والثقافي وغيرهما.

ورفع الرئيس إلهام علييف شكره على الموقف العادل الذي يتخذه السودان من صراع قراباغ الجبلي الأرميني الأذربيجاني.

كما أعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من تحيات نظيره السوداني عمر حسن احمد البشير فيما طلب بنقل تحياته إلى الرئيس السوداني أيضا.