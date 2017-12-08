باكو: افتتاح معرض "الحرب والسلام" للرسامين من إيران

باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج).

افتتح اليوم الثامن من ديسمبر في مجمع المتاحف والمعارض لدى اكاديمية الرسم الحكومية الأذربيجانية في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان معرض رسم لفنانين إيرانيين في موضوع "الحرب والسلام".

أفادت أذرتاج ان المعرض يقام بمبادرة أكاديمية الرسم و" هونام آرت أكاديمي" تحت رئاسة سيد أمين أخضري.

أشاد نائب رئيس أكاديمية الرسم الحكومية الأذربيجانية البروفيسور فؤاد سالاييف بافتتاح معرض لوحات الرسامين الإيرانيين في باكو. وقال ان عدد لوحات الرسم المعروضة حوالي 70 عددا لـ55 رساما إيرانيا وتتناول التحف مواضيع مختلفة منها البورتريه والمشاهد الطبيعية والفنون المختلطة وغيرها من الفنون. هنأ نائب رئيس الاكاديمية الرسامين متمنيا لهم دوام النجاحات.

من جانبه أعرب سيد أمين أخضري عن سروره على تنظيم معرض للرسامين الإيرانيين في أذربيجان. وقال ان الهدف الرئيسي من المعرض هو المزيد من تعزيز الروابط الثقافية بين أذربيجان وإيران.

تعكس مواضيع اللوحات قضايا الناس والمجتمع، وويلات الحرب والتناقض الذي يجري داخل الانسان وفي العالم. على هامش المعرض سيقدم الفنانون الإيرانيون عروضا تمثيلية في موضوع الحرب.

سيستمر المعرض حتى 13 ديسمبر.