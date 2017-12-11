الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد مجلس الدوما الروسي
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠١٧ [١١:٥٨]
باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم ليونيد كلاشنيكوف رئيس اللجنة المعنية بشؤون رابطة الدول المستقلة والاندماج الأوراسي والكومنولث في مجلس الدوما الروسي والوفد المرافق له.
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