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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد مجلس الدوما الروسي

    ١١.١٢.٢٠١٧ [١١:٥‎٨]

    باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم ليونيد كلاشنيكوف رئيس اللجنة المعنية بشؤون رابطة الدول المستقلة والاندماج الأوراسي والكومنولث في مجلس الدوما الروسي والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد مجلس الدوما الروسي
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد مجلس الدوما الروسي الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد مجلس الدوما الروسي