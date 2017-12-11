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    بدء عملية انسحاب الوحدات العسكرية الروسية من سوريا

    ١١.١٢.٢٠١٧ [١٧:٢٣]

    باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    امر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل إلى قاعدة حميميم في سوريا اليوم ببدء عودة الوحدات العسكرية الروسية الى الوطن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام أن بوتين أصدر تعليمات لوزير الدفاع ورئيس هيأة الأركان العامة لإعادة معظم الوحدات العسكرية إلى روسيا. وقال رئيس روسيا الاتحادية ان القوات المسلحة لبلاده ومجمع الإنتاج الحربي الروسي أظهرت إمكانات قتالية عالية للجيش والأسطول.

    يذكر أن الجيش الروسي بدأ عمليات عسكرية ضد المعارضة المسلحة في سوريا عام 2015. وكان قد انسحب معظم الوحدات العسكرية الروسية من ذلك البلد في آذار / مارس من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :بدء عملية انسحاب الوحدات العسكرية الروسية من سوريا
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