إشهار مؤشرات أداء القطاع المصرفي لنهاية أكتوبر الماضي

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

قالت غرفة المراقبة على الأسواق المالية إنّ إجمالي أصول 31 بنكا ناشطا في أذربيجان تبلغ 26.311.6 مليون مانات والتزاماتها العامة 23.216.6 مليون مانات ليوم 31 أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان الغرفة أنّ الرأس مال المملوك للقطاع بلغ 3.095 ملايين مانات. وتشكل ودائع الأهالي 7.250.2 ملايين مانات مسجلة زيادة قياسا إلى شهر سبتمبر السابق بنسبة 3.6 في المائة او قدر 250.7 مليون مانات.

وأشارت فيه إلى أنّ عدد فروع البنوك 556 فرع ومكاتبها 142 مكتب وأجهزة الصرف الآلي 2.491 جهاز وملاك القطاع المصرفي العام قوامه 16.470 موظف.