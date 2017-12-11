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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 12 ديسمبر

    ١١.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٦]

    باكو، 11 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ12 ديسمبر / كانون الأول.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 12 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 12 ديسمبر
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