وفد مجلس الدوما الروسي يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف ومقبرة الشهداء

باكو، 11 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)

قام الوفد تحت قيادة ليونيد كلاشنيكوف رئيس اللجنة المعنية بشؤون رابطة الدول المستقلة والاندماج الأوراسي والكومنولث في مجلس الدوما الروسي بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضعوا باقة من الزهور أمامه إحياء لذكراه في المقابر الفخرية.

كما تم وضع اكليلا من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة إحياء لذكراها.

أفادت وكالة أذرتاج انه ثم وضع الضيوف رفيعي المستوى باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

ثم زار وفد مجلس الدوما الروسي مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.