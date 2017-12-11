حيدر علييف: لحظات العمر العظيم في صور

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

تمر 14 سنة على غياب جسماني للزعيم العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف وقد تغير كثير في حياتنا خلال هذه الفترة. وليس أذربيجان بأذربيجان قبل 14 سنة من حيث التطور والرقي والازدهار والإعمار والجمال بجانب تحول ما كان يعدّ في الماضي خيالا إلى حقائق متحققة...

كما غيرت السنوات كثيرا سوى شيء واحد وهو حب واحترام الشعب تجاه ابنه العظيم. ورغم غياب حيدر علييف عنا فإن أفكاره ما برحت حية تضيء سبيل أذربيجان إلى المستقبل المشرق. وتظهر مظاهر الحب والاحترام الشعبي بالزعيم العام خاصة يومي 12 ديسمبر و10 مايو ظهورا أبرز من غيرهما فيما يتدفق أبناء الشعب خلال هذين اليومين إلى المقابر الفخرية يوم ميلاده ووفاته.

ويعدّ عمر حيدر علييف نموذجا باهرا لعزم وحزم الإنسان على التغلب والفوز ومختلف لحظات عمره أصبحت مواضيع المقالات والكتب والدراسات في الداخل والخارج ولا حاجة إلى وصف المعروف بل من الأنسب توجيه الانتباه إلى صور تعكس على مختلف آونة تاريخية من عمره الذي أهداه نفسُه شعبه.

وتقدم وكالة أذرتاج بعضا من الصور التذكارية التي يحافظ عليها في أرشيفها الشخصية والتي تعيد للذاكرة اللحظات الشتى ومنها سماء مبتسمة ومنورة تارة وقلقة ومتأملة تارة أخرى. ونجده بين أفراد عائلته ومشغولا بالأعمال ومشاركا في مختلف الفعاليات المحلية والدولية وبين أوساط المجتمع. وتجرنا هذه الصور التاريخية إلى السنوات الماضية والى الأيام السابقة لتجعلنا متأثرين ومتوغلين بالذكريات.