أكثر من مليوني سائح إلى أذربيجان وعلى مقدمتهم مواطنو روسيا وجورجيا وتركيا والسعودية والعراق والإمارات وإيران

سومغايت، 11 ديسمبر، أذرتاج

بلغ عدد السائحين الذين زاروا أذربيجان خلال فترة الـ11 اشهر الأولى من العام الجاري مليونين و477 ألف و908 سائح.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الثقافة والسياحة أن 790 ألف و258 سائح منهم من مواطني روسيا.

وأضافت أن عدد السائحين من جورجيا بلغ 488 ألف و269 ومن إيران 340 ألف و702 سائح وتركيا 275 ألف و147 سائح ومن الإمارات 87 ألفا و215 سائح والعراق 58 ألفا و259 سائح وأوكرانيا 53 الفا و583 سائح والسعودية 32 الفا و644 سائح.

وأشارت إلى أن أكثر السائحين زاروا البلد في شهر يوليو بعدد 313 ألف و515 سائح حيث شكل الوزن الصافي في الفترة المذكورة لمواطني كل من روسيا وجورجيا وإيران وتركيا والإمارات في العدد العام من المواطنين الأجانب الوافدين إلى البلد 31.8% و19.7% و13.7% و11.1% و3.5% على التوالي.

وقياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي تم تسجيل نمو خاص في أعداد السائحين من إيران والإمارات وروسيا فيما ازداد عدد السائحين إلى أذربيجان هذا العام قدر 117 الف و556 سائح من ايران و44 الفا و558 سائح من الإمارات و105 الف و20 سائح من روسيا.