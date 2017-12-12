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    ثقافة


    باكو: تنظيم دروس الخط العربي مجانا

    ١٢.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج).

    سينظم مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية التابع لسفارة جمهورية مصر العربية في أذربيجان بالتعاون مع صندوق المعرفة التابع لرئيس جمهورية أذربيجان دورات تعليم "فن الخط العربي" مجانا. ستستمر دورات التعليم من 19 ديسمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

    سيقوم بالتدريس فيها الخطاط المصري الشهير مصطفى محمد عمري الذي له خبرة وحنكة كبيرة في هذا الفن الجميل، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن المركز.

    يدعو المركز الى دورات التعليم مدرسي اللغة العربية والأشخاص الذين يتقنون العربية.

    يمكن الاتصال عبر تلفون رقم 0125611217 للتسجيل في الدورات التعليمية. في نهاية دورات التعليم سيتم تكريم المتفقين فيها بشهادات دبلوم من وزارة التعليم العالي المصرية.

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