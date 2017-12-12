النائب الأول للرئيس الأذربيجاني يلتقي نائب الأمين العام لمكتب المعارض الدولي

باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج).

التقت مهربان علييفا النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مع نائب الأمين العام لمكتب المعارض الدولي كميتري كيركينتزيس.

تذكرت مهربان علييفا في اللقاء تنظيم حفل استقبال بمناسبة ترشح باكو لاستضافة معرض "إكسبو 2025" العالمي في باكو في شهر نوفمبر، وقيام الوفد الاذربيجاني بعرض "باكو إكسبو 2025" في إطار الجمعية الـ162 لمكتب المعارض الدولي. وذكرت مهربان علييفا بامتنان ان أذربيجان تتعاون عن كثب مع المعارض الدولية.

أشارت مهربان علييفا الى خبرة أذربيجان الغنية في تنظيم المعارض والفعاليات. وقالت علييفا ان فكرة استضافة إكسبو 2025 في باكو لقيت استحسانا للهيئات الحكومية والحكومة والمجتمع على السواء. أضافت علييفا ان هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها دميتري كيركينتزيس مشيدا بأهمية اقتراحاته وتوصياته بشأن هذا المعرض. وزادت علييها ان أذربيجان تنتظرها في العام المقبل مرحلة تالية وهي وصول بعثة التقييم اليها وتقديم معلومات عن الاعمال المقامة.

من جانبه أعرب دميتري كيركنتزيس عن ارتياحه لزيارته أذربيجان مؤكدا ان دعم الدولة الأذربيجانية والنائبة الأولى لرئيس أذربيجان للفعاليات المتعلقة بترشح باكو لاستضافة "إكسبو 2025 " يظهر مدى أهمية هذا المشروع لدى أذربيجان.