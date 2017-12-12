الجمارك تعلن نسب النفط والغاز في صادرات أذربيجان هذا العام
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٢٤]
باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج
جاءت 77.09 في المائة من إجمالي صادرات أذربيجان خلال فترة يناير – نوفمبر من نصيب صادرات النفط.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان لجنة الجمارك أن صادرات البلد من الغاز الطبيعي شكلت 9.25 في المائة من إجمالي عمليات التصدير فيما بلغ نسبة الصادرة من المنتجات النفطية 2.33 في المائة.
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