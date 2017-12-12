باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج جاءت 77.09 في المائة من إجمالي صادرات أذربيجان خلال فترة يناير – نوفمبر من نصيب صادرات النفط. ونقل مراسل أذرتاج عن بيان لجنة الجمارك أن صادرات البلد من الغاز الطبيعي شكلت 9.25 في المائة من إجمالي عمليات التصدير فيما بلغ نسبة الصادرة من المنتجات النفطية 2.33 في المائة.

AZERTAG.AZ : الجمارك تعلن نسب النفط والغاز في صادرات أذربيجان هذا العام

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