تقرير مصور من الدورة الثالثة للألعاب الرياضية للأطفال المعاقين في سومغايت

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

استضافت مدينة سومغايت في 11-12 ديسمبر الحالي الدورة الثالثة للألعاب الرياضية للأطفال المعاقين لدى مجمع سومغايت للبارالمبية بدعم اليونيسف وشركة أذرسيل تيليكوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المسابقات شارك فيها 111 طفل وطفلة من 8 مناطق للجمهورية تنافسوا في 7 أنواع رياضية وهي الجودو والسباحة وكرة الطاولة والتايكوندو للمعاقين والرقص الرياضي بعربة المعاقين والبوتشي وكرة الهدف من اجل 22 مجموعة من الميداليات.

وجرى اليوم حفل توزيع الجوائز والهدايا القيمة وشهادات خاصة على الفائزين والمشاركين.

وتقدم وكالة أذرتاج تقريرا مصورا من البطولة