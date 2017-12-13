هيئة الإحصاء الجورجية تعلن عن حجم استثمارات أذربيجان في اقتصاد جورجيا هذا العام

تبيليسي، 13 ديسمبر، أذرتاج

استثمر أذربيجان في اقتصاد جورجيا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 378.3 مليون دولار ليتصدر قائمة البلاد الأجنبية المستثمرة في جورجيا.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء الجورجية أن حجم استثمارات أذربيجان في اقتصاد جورجيا يشكل 25.9 في المائة من إجمالي الرأسمال الأجنبي المستثمر. وجاء فيه أن حجم استثمار أذربيجان خلال مجرد الربع الثالث من العام الجاري بلغ 154.1 مليون دولار.

وقالت إن حجم الاستثمار الأجنبي في اقتصاد البلد المجاور خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري وصل إلى مليار و346.5 مليون دولار.

وتحتل تركيا المركز الثاني تلو أذربيجان بحجم الاستثمار البالغ 259.2 مليون دولار وبريطانيا العظمى ثالثا بحجم 175 مليون دولار.