انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

انتهت المراقبة في خط المواجهة للجيشين الأذربيجاني والأرميني بالقرب من محافظة قازاخ الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 13 ديسمبر / كانون الأول.

وصرح المكتب الصحفي بوزارة الدفاع لوكالة أذرتاج أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي آنجي كاسبيشيك ومساعده الميداني للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أوغني جوفيتش.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ميخائيل أولارو وجينادي بيتريكا وسيمون تيلر.