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    سياسة


    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 127 مرة

    ١٤.١٢.٢٠١٧ [١١:٣٤]

    باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 127 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية باراواكار والمرتفعات بمحافظة إيجيفان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كحنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقريتي فرحلي وجعفرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرى موسيسقخ وجيناري وأيقدزور والمرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى أغدام ومونجوقلو وقارالار بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وتشيلبورت لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى شيخلار وباش قروند وجواهرلي وعبدينلي وقاراقاشلي وكنقرلي وصاريجالي وأجارلي ويوسفجانلي ومرزيلي لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وقورقان وكوردلر وقرية مهديلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات قورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 127 مرة
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