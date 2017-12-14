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    استئناف نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى إيطاليا

    ١٤.١٢.٢٠١٧ [١٤:١٤]

    روما، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أعلنت شركة الغاز والبنية التحتية الإيطالية "سنام" أنه استؤنف نقل الغاز من روسيا إلى إيطاليا عبر خط أنابيب "Trans Austria Gasleitung" عبر أراضي النمسا.

    يذكر أن الانفجار الذى وقع في محطة توزيع الغاز ببومجارتن للنمسا كان سبب قطع الغاز من روسيا إلى إيطاليا صباح يوم 12 ديسمبر. قتل شخص واحد وجرح 21 شخصا جراء الحادث.

    AZERTAG.AZ :استئناف نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى إيطاليا
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