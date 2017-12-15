عرض أول مصحف على الحرير

باكو، 15 ديسمبر (أذرتاج).

عرض أول مصحف مكتوب على الحرير في العالم، ذلك على هامش معرض "آثار حية على الحرير – 55" اليوم في مركز تشجيع الكتب "آذركتاب".

أفادت أذرتاج ان صناعة مصحف فريد من نوعه استغرقت 3 أعوام كاملة وتم تطريز كل كلماته من خلال الخيوط الحريرية التي أغرقتها في الذهب المرن أو ماء الذهب واللون الفضي.

تحدثت الفنانة الرسامة الشابة الأذربيجانية تونزاله محمدزاده في كلمة ألقتها في الحفل انها استفادت لصناعة الكتاب 50 متراً من القماش الحريري و1500 متر من الألوان الذهبية والجلب. والكتاب عبارة عن 614 صفحة.