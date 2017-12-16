القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 115 مرة

باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 115 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية باراواكار والمرتفعات بمحافظة إيجيفان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي نركين كارميراغبور وجيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي كوخا نبي وأغدام والمرتفعات بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وتشيلبورت لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى شيخلار وباش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي ويوسفجانلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقروند وقاراخانبكلي وقورقان وكردلر وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات قورانبوي وتارتار وخوجاوند الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.