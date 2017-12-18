دعم ريادة العمل يعلن قبول مشاريع استثمارية في محافظة جورانبوي

باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

أعلن الصندوق الوطني لمساعدة ريادة العمل لدى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية عن مباشرة قبول مشاريع المجالات الأولوية لدعم ريادة العمل في محافظة جورانبوي غرب البلاد.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الصندوق انه يرتئي من المناسب الشروع في قبول مشاريع استثمارية للتمويل بالقروض المسهلة من جانب الصندوق بمحافظة گورانبوي في المجالات الأولوية المختلفة ومن ضمنها تمويل مشاريع بدء التشغيل والناشئة ومؤسسات البستنة والحدائق وتربية النحل والمواشي للحليب ومؤسسات إنتاج الزيوت النباتية واللبن وتجفيف الفواكه وعصير الرمان.