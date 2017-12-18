السفير يؤكد وجود فرص سانحة للتعاون بين نخجوان واليونان

نخجوان، 18 ديسمبر، أذرتاج

قال نيكولاؤس كانيللوس «إنني ممتن من التعرف إلى نخجوان التي ولد بها ونشأ فيها الزعيم العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف حيث أن التعرف إلى آثار الجمهورية ذات الحكم الذاتي التاريخية والثقافية ترك عليّ انطباعات غنية ومدينة نخجوان مدينة جميلة وقديمة».

وصرح كانيللوس السفير اليوناني في باكو لمراسل أذرتاج في نتائج زيارة رسمية قام بها اليوم لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي بأنه عقد عددا من اللقاءات رفيعة المستوى بالجمهورية الذاتية الحكم وبحث فرص التعاون خلالها.

وقال السفير اليوناني كانيللوس «إن ما لفت انتباهي خاصة هو مجال الزراعة أيضا وقد تيقنت للمرة التالية من أن هناك فرص وإمكانات للتعاون بين جمهورية نخجوان الأذربيجانية واليونان في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم».

وأضاف انه يبذل جهودا من اجل المزيد من توسيع العلاقات بمختلف المجالات.