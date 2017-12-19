الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة حاكم ولاية أستراخان الروسية
AzerTAg.az
١٩.١٢.٢٠١٧ [١٢:٠٢]
باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم حاكم ولاية أستراخان لاتحاد روسيا ألكسندر جيلكي والوفد المرافق له.
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