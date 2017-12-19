اجتماع ثلاثي خامس لوزراء الخارجية الأذربيجاني والإيراني والتركي في باكو
AzerTAg.az
١٩.١٢.٢٠١٧ [١٤:١٦]
باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
سيقام اجتماع ثلاثي خامس لوزراء الخارجية الأذربيجاني والإيراني والتركي في 20 ديسمبر بمدينة باكو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه بعد الاجتماع سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا بين ألمار محمدياروف ومحمد جواد ظريف ومولود جاويش أغلو.
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