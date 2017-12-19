4 بلدان أخرى تنضم الى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

بكين، 19 ديسمبر (أذرتاج).

وافق مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي أذربيجان هي من بين أعضائه المؤسسين على انضمام جزر كوك وفانواتو وبيلاروس واكوادور الى عضوية البنك.

بذلك يصبح إجمالي عدد الأعضاء المعتمدين للبنك إلى 84 عضو، حسبما افاد مراسل أذرتاج من بكين.

ستعتبر البلدان الأربعة الجدد أعضاء رسمية في البنك بمجرد الانتهاء من الاجراءات المحلية المطلوبة وإيداع الدفعة الأولى من رأس المال لدى البنك.

قال نائب رئيس البنك دان آلكساندر ان البنك يتطلع الى توسيع عضويته وتعزيز دوره في المجتمع المالي الدولي.

يقوم البنك برأس ماله الأساسي البالغ 100 مليار دولار بتمويل مشاريع البنية التحتية مثل امدادات المياه واللوجستية والزراعة والطاقة والطرق والموانئ والمطارات والحفاظ على البيئة والاتصالات في الدول النامية بقارة آسيا.

منذ بدء نشاطه في العام الماضي قام البنك بتمويل 24 مشروعا في 12 بلدا بمبلغ يزيد عن 4.5 مليارات دولار امريكي الى جانب 600 مليون دولار امريكي لتمويل مشروع تاناب خط انابيب الغاز العابر للأناضول.