زيادة الدخل الفردي للسكان بنسبة 8.2 % في أشهر يناير – نوفمبر

باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 43 مليارا و389.9 مليون مانات بزيادة 8.2 في المائة خلال أشهر يناير – نوفمبر مقارنة مع مؤشر العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه قد صرف 84.8 في المائة من دخل السكان إلى نفقات الاستهلاك و8.5 في المائة منه إلى تسديد الضرائب والتامين الاجتماعي ورسوم الاشتراك، و1.8 في المائة منه لدفع الفوائد على القروض وتم ترشيد 4.9 في المائة منه إلى الادخار.

وبقي تحت تصرف الأهالي مبلغ 39 مليارا و692.4 مليون مانات وذلك بعد تسديد كافة المدفوعات الإلزامية ورسوم الاشتراك التطوعي.