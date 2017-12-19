اكتشاف أقدم المجوهرات الذهبية في ناخجوان

ناخشيفان، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم العثور على قلادة ذهبية من أشياء الزينة الشعبية في ناخجوان أثناء الحفريات الاثرية في المسكن القديم بتل أوفتشولار في محافظة شرور. يجري الحفريات فرع ناخجوان لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ومركز البحوث الوطني الفرنسي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن فضه قولويفا رئيسة شعبة الفنون الجميلة والزخرفية والتطبيقية لمعهد الفن واللغة وآدابها في فرع ناخجوان أن هذه القلادة بكونها أقدم الأشياء الذهبية التي تم العثور عليها في أراضي منطقة القوقاز تفتح صفحة جديدة في علم الآثار والأثنوغرافيا وتاريخ الفنون الزخرفية التطبيقية في القوقاز وخاصة في فن المجوهرات وثقافة الملابس الشعبية الأذربيجانية.

يشير الباحثون إلى أن القلادة الذهبية يعود تاريخها الى العصر الحجري الحديث. يبلغ قطر القلادة باللون الأصفر الضارب الى الأبيض 18 سم وعرضها 6 ملمتر.