    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: استئصال كامل للمريء واستبداله بالمعدة

    ١٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥‎٥‎]

    باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).

    نجح فريق طبي في مستشفى الجراحة التابع لجامعة الطب الأذربيجانية في إجراء عملية جراحية معقدة على السيدة المسنة الأذربيجانية التي يبلغ من العمر 84 عاما وتم استئصال المريء بالكامل واستبداله بأنبوب التغذية المصنوع من معدتها.

    أجرى العملية الجراح أصلان عبداللايف.

    قال الطبيب ان المريضة كانت تشتكي بصعوبة البلع، والآلام في أثناء البلع، والشعور بالغثيان، والقيء ونقص الوزن البدني. أثناء الفحوصات بالمنظار تم كشف ورم خبيث يشمل ثلث القسم الأسفل من المريء. وبعد الاطلاع على نتائج الفحوصات التي أجريت والتجهيزات اللازمة قرر الفريق الطبي اجراء عملية لاستئصال كامل للمريء. أجرى الطاقم الطبي العملية التي استغرقت العملية 7 ساعات بواسطة المستلزمات الطبية الامريكية الصنع ذات الاستخدام الواحد. استخدمت في العملية 8 مناظير بدون جراحة التجويف الصدري والتجويف البطني.

    بعد تشخيص السيدة بالمنظار في اليوم العاشر واطمئنان حالتها الصحية الجيدة تم تسريحها من المستشفى لمواصلة علاجها في منزلها.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: استئصال كامل للمريء واستبداله بالمعدة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
    مواطن يتبرع بجزء من كبده لانقاذ حياة ابنه
    ١٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]
    تغيرات جينية تؤثر على طول عمر الانسان المصاب بسرطان البنكرياس
    ٠٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٧]
    بدء زرع قرنية العين في أذربيجان
    ١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
    حملة الفحوص العينية لأكثر من مائة مكفوف بجمعية المكفوفين
    أذربيجان: استئصال كامل للمريء واستبداله بالمعدة