أذربيجان: استئصال كامل للمريء واستبداله بالمعدة

باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).

نجح فريق طبي في مستشفى الجراحة التابع لجامعة الطب الأذربيجانية في إجراء عملية جراحية معقدة على السيدة المسنة الأذربيجانية التي يبلغ من العمر 84 عاما وتم استئصال المريء بالكامل واستبداله بأنبوب التغذية المصنوع من معدتها.

أجرى العملية الجراح أصلان عبداللايف.

قال الطبيب ان المريضة كانت تشتكي بصعوبة البلع، والآلام في أثناء البلع، والشعور بالغثيان، والقيء ونقص الوزن البدني. أثناء الفحوصات بالمنظار تم كشف ورم خبيث يشمل ثلث القسم الأسفل من المريء. وبعد الاطلاع على نتائج الفحوصات التي أجريت والتجهيزات اللازمة قرر الفريق الطبي اجراء عملية لاستئصال كامل للمريء. أجرى الطاقم الطبي العملية التي استغرقت العملية 7 ساعات بواسطة المستلزمات الطبية الامريكية الصنع ذات الاستخدام الواحد. استخدمت في العملية 8 مناظير بدون جراحة التجويف الصدري والتجويف البطني.

بعد تشخيص السيدة بالمنظار في اليوم العاشر واطمئنان حالتها الصحية الجيدة تم تسريحها من المستشفى لمواصلة علاجها في منزلها.