الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له

باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف أعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين مشيرا الى التوصل الى إنجازات طيبة لتنفيذ مشاريع مشتركة. تذكر الرئيس إلهام علييف حديثه المقتضب مع الرئيس الإيراني حسن روحاني مشيرا الى ان ذلك اللقاء شهد تبادل الآراء حول التطور الناجح للعلاقات الثنائية. وأضاف الرئيس إلهام علييف ان زيارة وزير الخارجية الإيراني الى أذربيجان للمرة الثانية في شهر واحد تدل على مدى عمق العلاقات بين البلدين منوها الى ان هذه الزيارة تخلق فرصة حسنة لمناقشة المسائل المتعلقة بسبل المزيد من تطوير العلاقات.

تناول الرئيس إلهام علييف في حديثه أهمية اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية أذربيجان وتركيا وإيران واصفا إياها بالمبادرة الجيدة.

من جانبه نقل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى الرئيس إلهام علييف تحيات رئيس بلاده حسن روحاني.

أشار الوزير الإيراني الى زيارته الثانية في الشهر الأخير الى أذربيجان ولقاؤه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مهمة من حيث تطوير العلاقات الثنائية. وقال ان الطرف الإيراني يعرب عن ارتياحه لارتقاء العلاقات الثنائية الى المستوى العالي في فترة رئاسة حسن روحاني.

وتطرق محمد جواد ظريف في حديثه الى اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية أذربيجان وتركيا وإيران مشيدا بأهميته ومعربا عن ثقته في استمرار هذه اللقاءات في المستقبل أيضا.

كما اجري خلال اللقاء مناقشات حول سبل تطوير العلاقات في مجالات البنك والنقل والطاقة والتجارة والاستثمارات.

بدوره ابدى رئيس جمهورية أذربيجان شكره على تحيات نظيره الإيراني حسن روحاني فيما طلب من الوزير نقل تحياته اليه أيضا.