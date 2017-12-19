الرئيس الأذربيجاني يوقع على مرسوم ضمان فعاليات وكالة أذرتاج

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 19 ديسمبر كانون الأول اليوم على مرسوم بشأن ضمان فعاليات وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المرسوم الرئاسي ينص على التصديق على النظام الداخلي لوكالة أذرتاج. وكلف المرسوم كلا من الرئيس الأذربيجاني ومكتب الوزراء والوكالة نفسها بتنفيذ صلاحيات المؤسس.

وجاء في المرسوم الرئاسي أن صندوق الرأسمال المصرح به الأولي للوكالة يتكون على حساب أموال ميزانية الدولة ويشكل 25 مليون مانات. كما بين المرسوم الرئاسي أن رئاسة فعاليات أذرتاج تنفذها هيئة إدارة تتكون من 5 أعضاء وأن توظيف وعزل رئيس هيئة الإدارة ونائبيه يجري تنفيذهما من جانب الرئيس الأذربيجاني.

ويضم النظام الداخلي للوكالة أهداف فعاليات أذرتاج وجوانبها وما لها وما عليها ومسائل إدارتها والرأسمال المصرح به وممتلكاتها وتعليمات فعالياتها المالية وغيرها.