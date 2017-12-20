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    الرئيس الأذربيجاني يمنح لرسام الشعب عمر ألداروف وسام "حيدر علييف"

    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٢:٥‎٤]

    باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    منح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم وسام "حيدر علييف" لرسام الشعب والنحات عمر ألداروف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يمنح لرسام الشعب عمر ألداروف وسام "حيدر علييف"
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