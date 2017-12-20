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    سياسة


    وزراء الخارجية الأذربيجاني والإيراني والتركي يعقدون مؤتمرا صحفيا

    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٣:١٦]

    باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    يعقد اليوم مؤتمر صحفي لوزراء الخارجية الأذربيجاني والإيراني والتركي في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوزراء ألمار محمدياروف ومحمد جواد ظريف ومولود جاويش أوغلو يتحدثون عن نتائج الاجتماع الثلاثي الخامس.

    AZERTAG.AZ :وزراء الخارجية الأذربيجاني والإيراني والتركي يعقدون مؤتمرا صحفيا
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