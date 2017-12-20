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    زيادة حجم تبادل التجارة بالتجزئة

    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٦:٠١]

    باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاء في بيان إن حجم التبادل التجاري بالتجزئة في أشهر يناير – نوفمبر لعام 2017 ازداد بنسبة 2.3 في المائة قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 30.9 مليار مانات.

    وجاء في بيان الهيئة أن 99.9 في المائة من البضائع الاستهلاكية بيعت من قبل الكيانات الاقتصادية غير الحكومية بما فيه 11.9 في المائة من جانب المؤسسات ذات صفة الشخص الاعتباري.

    وجاء في بيان الهيئة أن حجم التبادل التجاري بالتجزئة في القطاع غير الحكومي تجاوز عن مستوى يناير - نوفمبر السنة السابقة 47.5 مانات ليبلغ 370.0 مانات.

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