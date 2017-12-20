آبي يؤكد إعارة اليابان بالغ الأهمية للعلاقات مع أذربيجان

طوكيو، 20 ديسمبر، أذرتاج

جرى اجتماع غداء تال باسم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع السفراء المعتمدين في اليابان من الناطقين اليابانية.

وابلغ مراسل أذرتاج أن سفير أذربيجان في اليابان كورسل إسماعيل زاده حضر الاجتماع أيضا.

ومُكن كل من السفراء خلال اجتماع الغداء من التحدث مع رئيس الوزراء الياباني.

وذكر السفير اسماعيلزاده أثناء اجتماعه بآبي أن أذربيجان تخصص أهمية كبيرة للتعاون الشامل مع اليابان مفيدا أن العلاقات بين البلدين رهن المستوى العالي وأشار إلى ضرورة توسيع التعاون خاصة في المجال الاقتصادي. كما لفت السفير الأذربيجاني إلى احتفال الذكرى السنوية الـ 25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان واليابان في حفل مهيب جرى في 7 سبتمبر 2017م.

واكد السفير اسماعيلزاده أن عام 2017م المنتهي أتى مثمرا من حيث العلاقات الثنائية قائلا أن أوجها تحقق باستضافة باكو جلسة تالية للجنة الحكومية الأذربيجانية اليابانية للاقتصاد.

وأعاد السفير الأذربيجاني كذلك للذاكرة أن أذربيجان دولة ديمقراطية أولى في الشرق الإسلامي خلال فترة 1918-1920م مبلغا أن البلد سيحتفل في العام المقبل 2018م بالذكرى السنوية الـ 100 لاستقلاله.

وأعرب شينزو آبي عن الامتنان من معلومات مقدمة وشدد على أن اليابان تعير بالغ الأهمية للعلاقات مع أذربيجان.

وحضر الاجتماع 24 سفيرا ناطقا باليابانية.