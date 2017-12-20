سوكار تنتج حتى 7 ملايين طن من البترول خلال العام الجاري

باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم إنتاج البترول في شركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) خلال الشهر الماضي للعام الجاري 604 ألف طن من البترول. وتم إنتاج 3 ملايين و39 ألف طن من البترول بأذربيجان خلال شهر نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) أن إنتاج النفط في سوكار خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الجاري بلغ 6 ملايين و802.4 ألف طن. وبلغ هذا الحجم في أذربيجان 35 مليونا و326 ألف طن من النفط.