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    سوكار تنتج حتى 7 ملايين طن من البترول خلال العام الجاري

    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم إنتاج البترول في شركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) خلال الشهر الماضي للعام الجاري 604 ألف طن من البترول. وتم إنتاج 3 ملايين و39 ألف طن من البترول بأذربيجان خلال شهر نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) أن إنتاج النفط في سوكار خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الجاري بلغ 6 ملايين و802.4 ألف طن. وبلغ هذا الحجم في أذربيجان 35 مليونا و326 ألف طن من النفط.

    AZERTAG.AZ :سوكار تنتج حتى 7 ملايين طن من البترول خلال العام الجاري
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